Calciomercato, Tavolieri: 'Il Bruges non vuole vendere Jashari al Milan'

"Poi c'è il comportamento del calciatore, che ha fatto di tutto per andare al Milan: non si è allenato, non ha partecipato alla Supercoppa. Ed è un problema molto grande. Adesso il Bruges sta diventando una squadra importante e vuole mandare un messaggio importantissimo. Quindi adesso il prezzo fissato è di 40 milioni. Se l'offerta non è da 40, non è possibile andare avanti".