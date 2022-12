Calciomercato – Dalla Spagna: “Il Siviglia cede Suso”. Lo vogliono in tre

Tifosi del Milan, ricordate Jesús Suso, passato al Siviglia nel mercato di gennaio 2020? In Andalusia, tra tanti infortuni, non gioca più

Tifosi del Milan , ricordate Jesús Suso , esterno offensivo destro del Diavolo dal gennaio 2015 al gennaio 2020 (con, nel mezzo, una parentesi di sei mesi in prestito al Genoa ), ceduto dai rossoneri al Siviglia ormai quasi tre anni fa per 22 milioni di euro tutto compreso?

Suso-Siviglia, esperienza non proprio edificante

Bene, perché Suso, in Andalusia, è caduto in disgrazia. Complice qualche infortunio di troppo e le scelte tecniche di Julen Lopetegui prima e Jorge Sampaoli poi, di fatto, in questa stagione ha giocato pochissimo con i 'Nerviones'. Appena 395' in 11 partite tra Liga, Champions League e coppa nazionale.