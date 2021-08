Calciomercato – Sky: “Il Milan vorrebbe prendere il trequartista in prestito”

Luca Marchetti, all'interno dell'edizione di calciomercato su 'Sky Sport 24', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul Milan

Luca Marchetti, all'interno dell'edizione serale di calciomercato su 'Sky Sport 24', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul Milan. Queste le dichiarazioni: "Un giocatore offensivo il Milan lo prenderà a prescindere. Ilicic è un'opzione, è in uscita dall'Atalanta. Dipende dalle condizioni, perché i rossoneri il colpo sulla trequarti vorrebbero farlo in prestito. C'è bisogno di uno che possa fare l'alter ego di Brahim Diaz, ma non è detto che sarà titolare per forza. Anche Giroud potrebbe giocare in coppia con Ibra". Le Top News di oggi sul mercato del Milan: Vlasic lascia il CSKA, contatti vivi per Ilicic