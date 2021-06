CALCIOMERCATO SERIE A: Lazio su Brandt, il Napoli vicino a Kaio Jorge

In casa Atalanta si valutano i tanti elementi in rosa che potrebbero essere esuberi. Sono quattro i giocatori in bilico tra conferma e partenza. Uno per reparto. Il primo è Arkadiusz Reca, polacco classe 1995 ora al Crotone. Potrebbe tornare e restare. Potrebbe restare anche Viktor Kovalenko, ucraino classe 1996, arrivato a gennaio. In partenza invece Bosko Sutalo e Sam Lammers. Il croato classe 2000 è diretto al Feyenoord per circa 3,5 milioni, di cui 83 mila euro spetteranno all'Osijek. L'olandese classe 1997, invece, dovrebbe andare al Genoa per 6 milioni, di cui 2 andranno al PSV Eindhoven. Cessioni minime, ma che "ripuliscono" la rosa.