Non c'è il solo il Milan. Anche le altre squadre di Serie A provano a rinforzarsi sul calciomercato. In primo piano i movimenti di Juventus, Inter, Atalanta, Lazio, Napoli e di tutte le altre squadre. I nerazzurri sono sempre alla ricerca del sostituto di Achraf Hakimi, mentre la Juventus pensa al rinnovo di Paulo Dybala. La nuova Roma di José Mourinho è pronta a ripartire da Granit Xhaka. La Lazio prova a pescare in Francia.