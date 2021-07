Non c'è il solo il Milan. Anche le altre squadre di Serie A provano a rinforzarsi sul calciomercato. In primo piano i movimenti di Juventus, Inter, Atalanta, Lazio, Napoli e di tutte le altre squadre. In casa nerazzurra addio ad Hakimi, a un passo dal PSG, mentre l'Atalanta valuta le uscite. Nelle prossime pagine le top news di oggi sul calciomercato delle altre big di Serie A.