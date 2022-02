Calciomercato Serie A – Ufficiale: la Sampdoria ha ingaggiato Giovinco

Colpo di calciomercato della Sampdoria: ingaggiato Sebastian Giovinco, ex Parma e Juventus, per ovviare all'infortunio di Manolo Gabbiadini

Colpo di calciomercato per la Sampdoria: il club ligure ha ingaggiato Sebastian Giovinco, ex attaccante, tra le altre, di Parma e Juventus in Serie A, per ovviare all'infortunio grave che ha chiuso anzitempo la stagione di Manolo Gabbiadini. Qui di seguito il comunicato diramato dalla società blucerchiata sui propri canali ufficiali.