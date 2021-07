CALCIOMERCATO SERIE A: Juventus su Pogba. Lazio su Shaqiri

Non solo il calciomercato del Milan. Il punto sui movimenti di mercato di Juventus, Inter, Napoli e altre big di Serie A oggi, 16/07/2021

Non c'è il solo il Milan . Anche le altre squadre di Serie A provano a rinforzarsi sul calciomercato . In primo piano i movimenti di Juventus , Inter , Atalanta , Lazio , Napoli e di tutte le altre squadre. Andiamo a scoprire tutte le notizie nelle prossime pagine.

ROMA

Secondo il The Athletic il Tottenham vuole Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista in questo momento ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, ma le parti sono al lavoro per il rinnovo. Vedremo se l'interessamento degli inglesi cambierà le carte in tavola.