Calciomercato – Schira: “Mbappé al Real Madrid”. Stipendio da capogiro

Uno dei colpi di mercato più importanti degli ultimi anni è pronto a diventare realtà. Stando a quanto riferisce Nicolò Schira ci sono solo conferme, nessun dubbio: Kylian Mbappé giocherà al Real Madrid nella prossima stagione. Il fuoriclasse francese si libererà a parametro zero quest'estate ed è pronto a firmare un contratto da capogiro che gli potrebbe far guadagnare 40 milioni di euro all'anno, di cui 30 fissi e 10 di bonus. Ma non è finita qui: perché, al momento della firma, sono previsti ulteriori 40 milioni da garantire al giocatore. Tutto pronto: Mbappé è pronto a scombinare le carte del calciomercato.