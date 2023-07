Calciomercato – Schira: “Due club francesi sull’ex Milan Bakayoko”

Nel corso dell'ultima stagione, tra i giocatori che hanno maggiormente deluso in casa Milan c'è stato senza ombra di dubbio Tiemoué Bakayoko . Il mediano francese, poi, ha lasciato il Diavolo al termine del campionato e ora sarebbe in cerca di squadra, scaricato anche dal Chelsea .

Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira attraverso il proprio profilo 'Twitter', su Tiemoué Bakayoko si sarebbero interessati due club francesi, Lione e Rennes. Per l'ex mediano del Milan potrebbe dunque esserci un ritorno in Ligue 1, dal momento in cui in passato ha militato nel Monaco.