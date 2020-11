Calciomercato Sassuolo – Sfida all’Atalanta per un giovane talento turco

CALCIOMERCATO SASSUOLO – Il Sassuolo sta vivendo un avvio di stagione davvero di alto livello e per restare il più in alto possibile cerca rinforzi anche a gennaio. Nel mirino, a quanto pare, ci sarebbe un giovane trequartista turco. Si tratta di Gorkem Saglam, classe 1998 di proprietà del Willem II, squadra olandese. Quasi sconosciuto, ha un prezzo davvero molto basso. Potrebbero bastare 700 mila euro per aggiudicarselo.

Il suo contratto, inoltre, è in scadenza nel 2022. La vera difficoltà potrebbe arrivare da molto vicino: piace molto anche all’Atalanta. Entrambi i club sono molto attenti ai giovani talenti e lo hanno attenzionato. Già diverse volte i nerazzurri hanno inviato osservatori per valutare le prestazioni di Saglam. Il Sassuolo però non vorrebbe farselo sfuggire. Si prospetta un bel duello di mercato.

