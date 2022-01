Calciomercato Sassuolo – Lucca in neroverde al fotofinish? Il punto

Lorenzo Lucca, a lungo accostato al Milan, potrebbe finire al Sassuolo in quest'ultimo giorno di calciomercato invernale. Le ultime notizie

Daniele Triolo

Lorenzo Lucca, classe 2000, centravanti del Pisa in Serie B è stato accostato, spesso, al Milan nelle cronache di calciomercato. L'attaccante di Moncalieri, però, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, potrebbe finire al Sassuolo in quest'ultima, concitata giornata della sessione invernale di trattative.

C'è fiducia, infatti, affinché l'operazione vada in porto. Il Sassuolo ha offerto 8,5 milioni di euro più 2 di bonus per battere la concorrenza ed assicurarsi subito il cartellino di Lucca, autore di 6 gol e 2 assist in 17 partite di campionato finora in stagione con la squadra allenata da Luca D'Angelo. I toscani ne vorrebbero 12,5 più bonus: si tratta.

La palla, dunque, passa a Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, che dovrebbe fare in giornata la sua mossa, rilanciare e, dunque, chiudere per l'acquisto di Lucca. Che, nelle intenzioni del club neroverde, ora studierà da Gianluca Scamacca per poi sostituirlo da titolare nella prossima stagione. Retroscena Milan: poteva arrivare un trequartista! Le ultime di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI