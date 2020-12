Calciomercato Sassuolo – Il Tottenham punta Ferrari

CALCIOMERCATO SASSUOLO – Incredibile, ma vero. Il Tottenham sta lottando per il titolo in Premier League e José Mourinho per rinforzare la rosa è pronto a pescare in casa Sassuolo. Gli Spurs hanno perso per infortunio alcuni dei difensori centrali e, per questo, hanno deciso di puntare su Gianmarco Ferrari, classe 1992 neroverde, nella sessione di mercato di gennaio. Per assicurarselo, gli inglesi sarebbero pronti a una super offerta, da 17 milioni. Ben oltre il valore del giocatore, che si aggira sugli 8 milioni. Il Sassuolo si trova così davanti a un bivio: rifiutare per non perdere uno dei giocatori più importanti a campionato in corso, ma perdendo tanti soldi, o accettare.

