Calciomercato Sassuolo – Gennaio si avvicina, ecco la strategia

CALCIOMERCATO SASSUOLO – Ancora pochi giorni e poi il calciomercato di gennaio si aprirà ufficialmente. Tante squadre sono a caccia di opportunità e il Sassuolo può essere tra i club più attivi. Il club neroverde sta già lavorando, in sintonia col suo allenatore Roberto De Zerbi, per rinforzare l’organico. Al momento la squadra occupa il quarto posto e il mese di gennaio sarà molto importante per capire le reali ambizioni. Ecco perché qualche rinforzo sarebbe davvero ben accetto.

A fare il punto e a spiegare i piani del Sassuolo ci ha pensato direttamente Giovanni Carnevali: “A gennaio noi non vendiamo nessuno, al massimo compriamo. Non sarà facile trovare giocatori che possano avere le caratteristiche giuste per rinforzare questa squadra e che, allo stesso tempo, sposino la filosofia del club, quindi difficilmente faremo mercato, però rimarremo vigili per eventuali occasioni da cogliere”. Niente da fare dunque per le big, che dovranno nuovamente rinviare gli assalti ai gioielli neroverdi.

Questa prima parte di stagione ha messo in mostra alcuni difetti della rosa, come l’assenza di un giocatore che possa fare le veci di Francesco Caputo, attaccante classe 1987. Ecco perché un nuovo bomber potrebbe essere la priorità per il Sassuolo. Per il resto, se qualche esubero sarà ceduto, allora si potrà pensare a qualche acquisto.

