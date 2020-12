Calciomercato Sassuolo – Fiorentina in ritiro, le parole di Prandelli

CALCIOMERCATO SASSUOLO – Domani ci sarà Fiorentina-Sassuolo. Due squadre che vivono situazioni diametralmente opposti: i viola sono a 3 punti dalla zona retrocessione e sono reduci da quattro sconfitte e due pareggi nelle ultime sei gare; i neroverdi sono al quinto posto in classifica e sognano in grande. Il Sassuolo addirittura vincendo potrebbe superare Inter e Napoli o almeno una delle due, visto che si affrontano. Però troverà una Fiorentina molto arrabbiata, che è in ritiro. Così ha parlato oggi Cesare Prandelli, allenatore viola: “La società ha proposto il ritiro e tutti lo hanno condiviso, me compreso. La situazione è complicata, tutti hanno avuto senso di responsabilità. Qualche confronto in più in questo momento può essere utile. I leader ci sono ma ora bisogna che la squadra prenda consapevolezza delle proprie difficoltà, in questi giorni i giocatori si sono esposti e hanno parlato da uomini. Domani, per questo, voglio vedere una squadra con attributi”.

