Calciomercato Sassuolo – Ag. Berardi: “Neroverde a vita? Possibile”

Calciomercato Milan, parla l’agente di Berardi

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO SASSUOLO – Simone Seghedoni, agente di Domenico Berardi, ha parlato del futuro dell'attaccante neroverde. Le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta di Modena': "Per lui è un momento fantastico, ma per dare il massimo Berardi ha bisogno di giocare con spensieratezza. Ha ragione De Zerbi quando dice che l'ambiente Sassuolo gli ha dato tanto. Domenico è orgoglioso di giocare in questo club, è felice di essere rimasto, a maggior ragione ora che raccoglie i frutti della sua scelta. La squadra è seconda in classifica, gioca il miglior calcio in Italia e può raggiungere obiettivi che fino a qualche anno fa erano un sogno. Non so se resterà neroverde a vita. Più avanti un altro tipo di scelta ci potrebbe anche stare, ma non è detto".