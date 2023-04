Calciomercato – Saint-Maximin rinnova? Milan in attesa

Il Milan potrebbe guardare in Inghilterra: per l'esterno i rossoneri potrebbero essere interessati a Saint-Maximin

Il Milan, dopo una sessione di calciomercato invernale abbastanza ferma, potrebbe muoversi di più in estate. La dirigenza rossonera potrebbe andare alla ricerca di qualche porfilo per migliorare il reparto offensivo. Per quanto riguarda il bomer, il Diavolo potrebbe comprare e investire molto su un giocatore giovane per il futuro. Non solo la prima punta, ma anche un esterno. Con Brahim Diaz in bilico, il Milan potrebbe assicurarsi un giocatore altrettanto polivante.