Il noto esperto di mercato Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha rivelato un retroscena interessante sul nuovo terzino sinistro del Milan. Secondo quanto riportato da Moretto, Pervis Estupinan non era il primo nome sulla lista dei dirigenti rossoneri. Prima di affondare il colpo per l’ecuadoriano del Brighton, infatti, il club di via Aldo Rossi aveva chiesto informazioni su un altro profilo.