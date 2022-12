Calciomercato, Romano: “Il futuro di Messi nel 2023. Il PSG spinge”

Domani alle 16 italiane andrà in scena la finale dei Mondiali 2022 in Qatar. La sfida tra Francia e Argentina vedrà molte stelle in campo. Leo Messi andrà alla ricerca del suo primo trionfo ai Mondiali, ma al momento, il suo prossimo futuro è ancora un'incognita. Il contratto dell'argentino con il PSG è in scadenza a fine 2023. Calciatore e società dovranno sedersi a un tavolo e discutere del rinnovo.