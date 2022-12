Calciomercato Milan – Opportunità Milinkovic: occhio alla scadenza

Per Milinkovic-Savic, al momento, non ci sarebbe accordo per il rinnovo. Per questo potrebbe anche arrivare a scadenza e interessare al Milan

Emiliano Guadagnoli

Il Milan, al momento, si trova in ritiro a Dubai, per preparare la ripartenza prevista per gennaio. Al momento per i rossoneri, sono arrivate due sconfitte con Arsenal e Liverpool. Non solo campo però, l'attenzione potrebbe anche essere sul calciomercato. Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero essere alla ricerca dei giusti profili e delle giuste opportunità.

Milinkovic-Savic va a scadenza? — Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Sergej Milinkovic-Savic potrebbe discutere il rinnovo con la Lazio. Il giocatore, si legge, andrà in scadenza tra 18 mesi e i biancocelesti non vorrebbero arrivare alla scadenza. Il presidente Claudio Lotito avrebbe sempre chiesto cifre alte e si vorrebbe inserire una clausola rescissoria nell'eventuale nuovo contratto. Sul serbo ci sarebbero gli occhi dell'Arsenal in Premier League e del Milan e della Juventus in Serie A.