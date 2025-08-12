Calciomercato, Romano: “Hojlund non sta rifiutando il Milan, ma…”

Pianeta Milan
Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha dato via YouTube un aggiornamento sulla trattativa del Milan per Hojlund del Manchester United
Il Milan è alla ricerca di una punta sul calciomercato. Negli ultimi giorni il club rossonero sembra stia facendo passi avanti sempre più decisi per Rasmus Hojlund, in forza al Manchester United. La trattativa con i 'Red Devils' è a buon punto. L'ostacolo da superare, in questo momento, sembra essere la volontà del giocatore. In proposito, Fabrizio Romano - esperto di calciomercato - ha dato un aggiornamento all'interno di un video pubblicato sul suo canale Youtube.

Calciomercato Milan, la versione di Romano su Hojlund

Ecco le sue parole: "Il Milan continua a ragionare di cifre con gli intermediari e il Manchester United, che ha già aperto al prestito con diritto di riscatto. Vi confermo anche le possibili cifre: 6 milioni di prestito, ingaggio pagato e 45 milioni di diritto di riscatto. Ma Hojlund ancora ieri sera, nei contatti tra il Milan e gli agenti, un'apertura ad andare via dallo United non l'ha data. Non si può quindi dare un'accelerata definitiva all'affare senza l'ok di Hojlund".

E ancora: "Però ci tengo a precisare una cosa: il danese non sta rifiutando il Milan, il danese non vuole andare via dallo United, che è una cosa diversa. Lo stesso messaggio è arrivato anche agli altri club interessati a lui, come ad esempio il Lipsia. Ad oggi Hojlund continua a ribadire di volersi giocare le sue carte allo United, che però a sua volta vuole liberarsi dell'ex Atalanta. Vedremo se il giocatore resterà fermo sulla sua posizione o se aprirà ad una partenza. Il Milan resta alla finestra, ma è chiaro che non si potrà arrivare al traguardo fino a quando non arriva l'ok del ragazzo".

