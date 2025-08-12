Calciomercato, Romano: “Hojlund non sta rifiutando il Milan, ma…”

E ancora: "Però ci tengo a precisare una cosa: il danese non sta rifiutando il Milan, il danese non vuole andare via dallo United, che è una cosa diversa. Lo stesso messaggio è arrivato anche agli altri club interessati a lui, come ad esempio il Lipsia. Ad oggi Hojlund continua a ribadire di volersi giocare le sue carte allo United, che però a sua volta vuole liberarsi dell'ex Atalanta. Vedremo se il giocatore resterà fermo sulla sua posizione o se aprirà ad una partenza. Il Milan resta alla finestra, ma è chiaro che non si potrà arrivare al traguardo fino a quando non arriva l'ok del ragazzo".
