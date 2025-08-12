Calciomercato, Romano: “Hojlund non sta rifiutando il Milan, ma…”

Il Milan è alla ricerca di una punta sul calciomercato. Negli ultimi giorni il club rossonero sembra stia facendo passi avanti sempre più decisi per Rasmus Hojlund, in forza al Manchester United. La trattativa con i 'Red Devils' è a buon punto. L'ostacolo da superare, in questo momento, sembra essere la volontà del giocatore. In proposito, Fabrizio Romano - esperto di calciomercato - ha dato un aggiornamento all'interno di un video pubblicato sul suo canale Youtube.