Calciomercato Roma – Zaniolo può andare via ora: tre squadre su di lui

Nicolò Zaniolo può lasciare la Roma in questa sessione invernale di calciomercato. Ecco i club che cercano l'attaccante classe 1999

Nicolò Zaniolo, attaccante classe 1999, può lasciare la Roma già in questo calciomercato di gennaio. Lo ha riferito Gianluca Di Marzio, giornalista di 'Sky Sport'. Con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024 e ben lungi dall'essere rinnovato, dunque, Zaniolo potrebbe lasciare la Capitale in cambio di un'offerta tra i 35 e i 40 milioni di euro.