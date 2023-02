Calciomercato Roma – Zaniolo al Galatasaray, è fatta: cifre e dettagli

Nicolò Zaniolo è in partenza per la Turchia: accordo trovato tra Roma e Galatasaray. L'attaccante italiano, però, potrebbe tornare in Serie A

Nicolò Zaniolo è in partenza per Istanbul (Turchia). Secondo quanto riferito, infatti, da 'Sky Sport', accordo trovato tra Roma e Galatasaray per il trasferimento dell'attaccante italiano, classe 1999, al club turco. Zaniolo, corteggiato nel corso dell'ultimo calciomercato invernale anche dal Milan, passa ai 'Cimbom' per 20 milioni di euro più 2 di bonus.