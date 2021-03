Calciomercato Roma – Vlahovic candidato per il dopo Dzeko

Roma, primi contatti di calciomercato per Vlahovic

Nonostante sia solo un classe 1998, l’attaccante Dusan Vlahovic ha già molta esperienza, essendo arrivato alla Fiorentina nell’estate 2018. Questo, ovviamente, lo rende uno dei più appetibili per il prossimo calciomercato per le squadre a caccia di un bomber. Anche perché segnare segna eccome. Tra i club interessati c’è ovviamente anche la Roma, pronta a separarsi da Edin Dzeko. Il bosniaco classe 1986 sembra ormai ai margini e per 8 milioni sarà ceduto. Oltre a Borja Mayoral, spagnolo classe 1995 che sarà riscattato per 15 milioni (se quest’anno) o 20 milioni (se il prossimo anno), serve un’altra punta e Vlahovic piace tantissimo.

Piace da tempo in realtà alla Roma, che è convinta possa diventare uno degli attaccanti più forti in assoluto della Serie A. Giovane, forte, con personalità e qualità. Ovviamente, però, bisogna anche fare i conti. Perché come detto c’è da riscattare Mayoral e le richieste della Fiorentina non sembrano essere molto basse. La Roma pensa di offrire 16 milioni, ma i violi ne vorrebbero circa il doppio. L’unico lato positivo è l’ingaggio: da meno di un milione.

Il contratto di Vlahovic scade nel 2023 e già in estate la Roma aveva avviato i primi contatti per cercare di capire la fattibilità nel caso in cui Dzeko se ne fosse andato prima. Nulla, però, si era concretizzato. L'interesse, secondo la Gazzetta dello Sport, è aumentato dopo gli 8 gol in 13 partite messi a segno.