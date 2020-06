Calciomercato Roma – Via Petrachi: De Sanctis o Massara al suo posto

CALCIOMERCATO ROMA – Gianluca Petrachi è ai ferri corti con la Roma e, dopo appena una stagione, potrebbe lasciare l’incarico di direttore sportivo del club giallorosso. Come riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, al suo posto potrebbe essere promosso, ‘pro tempore‘, Morgan De Sanctis, nell’attesa che Franco Baldini indichi al Presidente James Pallotta il nome del successore o che, nel frattempo, magari il patron abbia trovato il modo di cedere la società.

Guido Fienga, CEO della Roma, starebbe spingendo per la promozione di De Sanctis. La Roma, però, si sta continuando a guardare intorno e c’è chi parla di un possibile ritorno di Frederic Massara nella Capitale. Massara, attuale direttore sportivo del Milan, potrebbe congedarsi dal Diavolo a fine stagione in caso di divorzio di Paolo Maldini dai rossoneri. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>