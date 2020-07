Calciomercato Roma – Under o Veretout per arrivare a Milik

ULTIME NEWS MERCATO ROMA – Stando a quanto scrive Il Mattino, la Roma è tornata a farsi viva con il Napoli per avere Arkadiusz Milik.

Nelle idee della dirigenza giallorossa, Milik prenderebbe il posto di Edin Dzeko. Come ben sappiamo le intenzioni della Roma sono quelle di ringiovanire il reparto offensivo, e un arrivo di Milik al posto di Dzeko sarebbe l’ideale. Dal canto suo, Aurelio De Laurentiis, nonostante il classe 1994 abbia il contratto in scadenza nel giugno 2021, vuole 40 milioni per lasciar partire l’attaccante polacco.

Ecco che, uno fra Cengiz Under e Jordan Veretout potrebbe essere inserito nell’operazione per abbassare la parte cash da investire. Altro fattore da considerare per portare al termine l’operazione, è la volontà del giocatore, che ha fatto sapere di avere in mente Juventus e Atletico Madrid. Poi oltre alla Roma, sullo sfondo resta anche il Milan.

