Calciomercato Roma – Ufficiale l’acquisto di Kumbulla: cifre e dettagli

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Battendo Lazio, Inter e Juventus, la Roma si è aggiudicata il cartellino di Marash Kumbulla, classe 2000, difensore centrale albanese rivelazione dell’ultima stagione in Serie A. Kumbulla si trasferisce, come recita il comunicato ufficiale diramato dalla Roma, in prestito biennale con obbligo di riscatto dall’Hellas Verona.

Le cifre dell’operazione. La Roma pagherà 2 milioni di euro per il prestito oneroso biennale; 13,5 milioni di euro nell’estate 2022. Possibile, inoltre, che i giallorossi versino ulteriori 3,5 milioni di euro di bonus al club scaligero. In totale, dunque, l’operazione Kumbulla è costata alla Roma 18 milioni di euro. Si trasferiscono, contestualmente, in Veneto i calciatori Mert Çetin, Matteo Cancellieri e Aboudramane Diaby.

Anche questi calciatori, secondo gli accordi tra Roma e Hellas Verona, dovranno essere riscattati obbligatoriamente nel 2022 dalla società gialloblu. Kumbulla, che indosserà la maglia numero 24 e che ha firmato fino al 30 giugno 2025 con la Roma, ha parlato così al sito web ufficiale della società giallorossa.

“La Roma rappresenta un’opportunità e una sfida irrinunciabile”, ha dichiarato il neo giallorosso. “Sono stato conquistato dal progetto di questo Club e non ho avuto esitazioni nello sceglierlo: farò di tutto per non deludere le persone che hanno creduto in me”.

“Marash era uno dei nostri obiettivi e siamo felici di averlo centrato”, ha commentato il CEO della Roma, Guido Fienga. “Con lui portiamo a Roma un talento che si è contraddistinto nella scorsa stagione e che possiede tutti i requisiti per formare, assieme ad altri compagni, il gruppo su cui puntare per il futuro”. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>