Calciomercato Roma – Ufficiale: Cengiz Ünder ceduto al Leicester City

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Cengiz Ünder lascia la Roma ed il campionato italiano per trasferirsi nella Premier League inglese. L’esterno offensivo turco, classe 1997, ha infatti completato il suo passaggio nella fila del Leicester City.

Cengiz Ünder si trasferisce dai giallorossi alle ‘Foxes‘ in prestito oneroso (3 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro nell’estate 2021. Cifre, queste, rivelate da ‘gianlucadimarzio.com‘.

Cengiz Ünder ha segnato 7 gol in 26 partite di Serie A nella sua prima stagione alla Roma, poi 8 l’anno successivo. Nell’ultima annata 3 reti in 18 gare: “Non vedo l’ora di andare al centro sportivo e iniziare ad allenarmi – ha spiegato il calciatore al sito web ufficiale del Leicester -. Ho sempre desiderato giocare in Inghilterra e questa è una grande opportunità per giocare in Premier League”.

"Cercherò di aiutare i miei compagni di squadra in campo e fuori. Sono veloce e posso creare molte opportunità per loro. Inoltre mi sento molto bene perché il mio migliore amico gioca qui – ha concluso Cengiz Ünder -. Sono molto felice di poter giocare con Çağlar Söyüncü e ho sempre guardato le partite di Leicester grazie a lui ".