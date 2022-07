Calciomercato Roma – Ufficiale, preso Çelik dal Lille. Le sue parole

La Roma ha ufficializzato l'acquisto di Mehmet Zeki Çelik, terzino destro turco, prelevato dal Lille. In passato era stato accostato al Milan

Daniele Triolo

La Roma ha ufficializzato l'acquisto di Mehmet Zeki Çelik, classe 1997, terzino destro turco, prelevato dal Lille a titolo definitivo. Il giocatore, Campione di Francia con i 'Dogues' nel 2021, ha firmato un contratto di quattro anni, fino al 30 giugno 2026.

Çelik, in passato, era stato accostato anche al Milan in un periodo in cui sembrava che potesse essere ceduto Davide Calabria. Poi, però, il Milan tenne il prodotto del suo vivaio, cresciuto e successivamente esploso fino ad arrivare ad indossare la fascia di capitano, mollando la pista Çelik. Il quale, però, adesso, ha una bella occasione in giallorosso con José Mourinho.

Il nazionale turco indosserà la maglia numero 19 della Roma. "Siamo davvero felici che Çelik abbia deciso di venire alla Roma: la sua determinazione nella scelta di sposare il nostro progetto è un presupposto indispensabile per creare un gruppo di calciatori sempre più motivato". ha commentato il General Manager dell’area sportiva della Roma, Tiago Pinto.

"Per me è un onore giocare per un Club così importante: ho grandi ambizioni e voglio contribuire al successo della squadra. Mi sento pronto e concentrato, non mi arrendo mai e mi vedrete sempre lottare in campo”, ha commentato, poi, al sito web ufficiale della Roma proprio Çelik, altro colpo dei giallorossi nel calciomercato estivo dopo Nemanja Matić e Mile Svilar.

"Ciao Roma - ha poi aggiunto il giocatore in un post su 'Twitter' -. Sono molto orgoglioso di aver firmato con questo grande club e di essere uno dei giallorossi. Darò tutto per onorare questa maglia e non vedo l'ora di giocare davanti ai tifosi innamorati della Magica".