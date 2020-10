Calciomercato Roma – Preso Mayoral: trovato il vice Dzeko

Calciomercato Roma: preso Borja Mayoral dal Real Madrid

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La Roma ha trovato il vice di Edin Dzeko. Si tratta di Borja Mayoral, classe 1997, centravanti spagnolo di proprietà del Real Madrid. Accordo concluso, infatti, tra giallorossi e ‘Merengues‘ per il trasferimento di Mayoral in Italia. Il calciatore, nelle ultime due stagioni in prestito al Levante (19 gol in 74 presenze), arriverà alla Roma con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro per il primo anno ed a circa 20 per il secondo. Lo ha riferito ‘Sky Sport‘. Borja Mayoral prolungherà il proprio contratto con il Real Madrid fino al 30 giugno 2023 poi sarà giallorosso: domani è atteso nella Capitale per le visite mediche. LEGGI QUI TUTTE LE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>