Calciomercato Roma – Piace Torreira, obiettivo anche del Milan

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La rivoluzione che il neo Presidente Dan Friedkin sta apportando alla Roma inizia a dare i primi frutti. Dopo Aver chiuso l’affare Marash Kumbulla con il Verona, il club giallorosso punta dritto ad Arkadiusz Milik (in dirittura d’arrivo) e a Lucas Torreira.

Torreira è un giocatore che piace molto al tecnico Paulo Fonseca, e dunque, la dirigenza del club capitolino, un tentativo lo farà. Come riportano i colleghi di calciomercato.com, fra Roma e Arsenal (proprietaria del cartellino di Torreira) potrebbe nascere uno scambio alla pari fra Amadou Diawara e il mediano uruguaiano.

Le valutazioni di entrambi si aggirano intorno ai 25 milioni di euro, motivo per cui l’ipotesi dello scambio alla pari non è da escludere. Torreira, che è stato accostato anche al Milan, dopo aver flirtato con Fiorentina e Torino, sembra in pole position per andare alla Roma. Nei prossimi giorni ci saranno sviluppi al riguardo.

