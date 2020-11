Calciomercato Roma – Pallotta, ecco il ricordo di Maradona

CALCIOMERCATO ROMA – Ieri è arrivata un’altra vittoria in Europa League per la Roma, che così si è qualificata con due giornate di anticipo ai sedicesimi di finale. Clima disteso e sereno in casa giallorossa, tranne per la notizia che ha scosso tutto il mondo del calcio e anche, ovviamente, quello giallorosso. In aggiunta ai tantissimi messaggi in ricordo di Maradona, scomparso due giorni fa, si è aggiunto anche quello del presidente romanista James Pallotta, che tramite il proprio profilo Twitter ha voluto ricordare l’argentino con la memoria dell’incontro: “Non dimenticherò mai la prima volta che l’ho incontrato. Gli ho fatto dire Forza Roma”.

CONTATTI AVVIATI PER UN DIFENSORE >>>