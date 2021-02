Calciomercato Roma – Occhi su Mukairu, le ultime e i dettagli

Alla Roma piace Mukairu: le ultime di calciomercato

Un giovane talento che sta facendosi notare con la maglia dell’Anderlecht: è Paul Mukairu, classe 2000 nigeriano, in prestito al club belga dall’Antalyaspor. A fine stagione, comunque, l’Anderlecht è intenzionato a riscattarlo per circa 2 milioni, ma è consapevole che difficilmente riuscirà a trattenerlo. Ecco perché l’obiettivo è cercare di fare plusvalenza, per quanto possibile. Il prezzo di un possibile trasferimento successivo potrebbe essere di circa 5 milioni. La Roma è molto interessata e pronta a fare, eventualmente, un’offerta. Attenzione, però, al Bayer Leverkusen. I giallorossi potrebbero cedere però Carles Perez, esterno spagnolo classe 1998 per 9 milioni per poi provare l’assalto.

