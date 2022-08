Calciomercato Roma, Mourinho chiede un difensore: si valuta Tanganga

José Mourinho, tecnico della Roma, ha chiesto un rinforzo anche in difesa e tra i tanti obiettivi del ds Thiago Pinto c'è anche Japhet Tanganga. Come noto, il centrale del Tottenham interessa anche al Milan, che ha sondato il terreno con gli inglesi. I rossoneri vorrebbero un prestito con diritto di riscatto, ma gli Spurs preferirebbero inserire l'obbligo. Al momento non ci sarebbero le condizioni per far andare in porto la trattativa.