Calciomercato Roma – Maitland-Niles vicino: Dalot si allontana / News

La Roma non perde tempo sul calciomercato: Ainsley Maitland-Niles dell'Arsenal è molto vicino: Diogo Dalot non è più un obiettivo

Il calciomercato non è ancora iniziato, ma la Roma sta già per piazzare il primo colpo. Le lamentele di José Mourinho sulla rosa a disposizione porteranno ad interventi in diversi reparti, il primo dei quali sarà l'esterno destro. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio i giallorossi sono molto vicini ad Ainsley Maitland-Niles dell'Arsenal. A questo punto sembra quasi certo il mancato arrivo dell'ex Milan Diogo Dalot, indicato come uno dei nomi in cima alla lista di Mourinho. L'arrivo di Ralf Rangnick avrebbe fatto arenare del tutto la trattativa; per questo motivo la Roma ha optato per un cambio di rotta. Maitland-Niles, a meno di clamorosi dietrofront, sbarcherà nella Capitale nelle prossime settimane. Milan, le top news di oggi: l'erede di Kessié arriva dalla Juve?