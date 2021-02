Calciomercato Roma – La Juventus non molla su Zaniolo

La Juventus insegue il sogno Zaniolo sul mercato, la Roma non molla

Era il gennaio 2019, scrive la Gazzetta, quando su un foglietto di Fabio Paratici appariva il nome di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista classe 1999 della Roma è il sogno di quasi tutti i top club in Europa. La Juventus, però, già da tempo sta seguendo con attenzione ed è pronta a sfruttare eventuali situazioni. Ovviamente la società giallorossa non ha nessuna intenzione di cederlo. Un’offerta importante, però, potrebbe quanto meno far vacillare i capitolini. Il prossimo anno la Juve sembra pronta a sborsare ben 45 milioni per assicurarselo. Una cifra importante per un giovane che per molto tempo è stato infortunato.

