Calciomercato Roma – Ipotesi scambio con la Juventus

CALCIOMERCATO ROMA – Le trattative tra Roma e Juventus non sono certo una novità. Nel corso di questi anni più volte le due società si sono parlate in ottica mercato, realizzando anche numerosi scambi. Spesso sono stati i bianconeri a bussare alla porta dei capitolini e la stessa cosa pare stia accadendo in queste ore per Gonzalo Villar. Giovane centrocampista spagnolo, classe 1998, si sta mettendo in mostra con la maglia della Roma nelle ultime uscite. C’è però grande distanza tra le valutazioni che ne fanno i due club. La Roma l’ha pagato pochi milioni e la Juve non vorrebbe scostarsi troppo da quel prezzo. Nella trattativa però potrebbero entrare anche due contropartite bianconere.

Il primo è Federico Bernardeschi, esterno classe 1994, che la Juventus valuta 25 milioni, ma che alla Roma non interessa: i giallorossi hanno già risposto con un secco no. Il secondo è Merih Demiral, che è invece il giocatore richiesto dalla Roma. La Vecchia Signora però ne fa una valutazione altissima e chiede anche altri 24 milioni. Ecco perché è molto difficile che si possa arrivare a una conclusione positiva. La Juve non vuole privarsene e la Roma non vuole sborsare cifre importanti.

