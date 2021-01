Calciomercato Roma – Il Milan offre Leao per Pellegrini

Possibile scambio di mercato tra Milan e Roma: le ultime news

Il Milan è stato il club più attivo nel calciomercato di gennaio. Tanti i rinforzi per Stefano Pioli e tanti i giocatori sistemati in uscita. Ora si lavora per arrivare a un vice di Theo, con il terzino francese altrimenti costretto agli straordinari o a un esterno offensivo. Si lavora però anche già per il prossimo anno, con Paolo Maldini e Frederic Massara che però potrebbero essere costretti a una cessione importante per finanziare grandi acquisti.

Tra i giocatori che si sono più rivalutati c’è Rafael Leao, che potrebbe garantire una plusvalenza importante. La sua valutazione, al momento, è di 28 milioni, ma è destinata a salire ulteriormente. Il portoghese classe 1999 piace molto alla Roma, che potrebbe valutare proposte. Al Milan, viceversa, piace moltissimo Lorenzo Pellegrini, classe 1996 giallorosso che ha una clausola rescissoria da 30 milioni e che ancora non ha rinnovato il proprio contratto. Potrebbe dunque essere messo su uno scambio tra i due giocatori, con la piccola differenza cash pagata dai rossoneri.

