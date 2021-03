Calciomercato Roma – Icardi via dal PSG, giallorossi in corsa

La Roma sogna un grande centravanti nel prossimo calciomercato e l'obiettivo è Icardi. Ecco tutte le ultime news a riguardo.

Si sogna in grande per il prossimo calciomercato in casa Roma dopo il cambio di proprietà. I giallorossi sono pronti a sfidare la Juventus, infatti, per un grandissimo attaccante: Mauro Icardi. Il centravanti argentino classe 1993 sembra infatti pronto a lasciare il Paris Saint-Germain e la soluzione Serie A sembra sempre valida, anche se in caso di cessione nel nostro campionato i parigini dovranno pagare 15 milioni all'Inter, che quindi osserva interessata. La Roma vuole regalarsi un grande centravanti per il dopo Edin Dzeko, con il bosniaco classe 1986 pronto a lasciare i giallorossi per soli 8 milioni in estate.