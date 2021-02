Calciomercato Roma – Friedkin vuole ricomprare Trigoria

Friedkin vuole anticipare anche l’aumento di capitale

La priorità della famiglia Friedkin, al momento dell’insediamento nella Roma, è stata immediatamente quella di consolidare il club dal punto di vista economico. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, una delle operazioni in cantiere è quella di riacquistare Trigoria, venduto nel 2005 per incassare 30 milioni e poi prenderlo in affitto. Durante la gestione di James Pallotta il canone di locazione era stato abbassato a 2,7 milioni (di un milione), ma ovviamente l’obiettivo è azzerare questo costo annuale.

I Friedkin stanno pensando di pagare una maxi rata per azzerare il debito esistente e tornare padroni di una struttura che aumenterebbe il valore patrimoniale del club. Questa sarebbe solo una delle mosse societarie. L’altra può essere quella di aggiungere immediatamente liquidità, anticipando ad aprile o maggio l’aumento di capitale che era previsto per dicembre.

LEGGI LE TOP NEWS DI OGGI >>>