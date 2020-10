Calciomercato Roma – Fatta per il ritorno di El Shaarawy

Calciomercato Roma: torna il ‘Faraone’ El Shaarawy

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Stephan El Shaarawy, classe 1992, torna alla Roma. Lo ha riferito Gianluca Di Marzio, giornalista notoriamente esperto di calciomercato, ai microfoni di ‘Sky Sport‘. Il calciatore italiano, ex Milan e Monaco, attualmente di proprietà dello Shanghai Shenhua, in Cina, tornerà ad indossare la maglia giallorossa con la formula del prestito secco fino a fine stagione. El Shaarawy, dunque, prenderà il posto nella Capitale di Justin Kluivert, ceduto in Germania al RB Lipsia con le stesse modalità. LEGGI QUI LE ULTIME NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>