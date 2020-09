Calciomercato Roma – Contattato Rangnick: ecco il ruolo che avrebbe

Calciomercato Roma: giallorossi su Rangnick!

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Ralf Rangnick potrebbe approdare nella Capitale. Dopo aver ‘flirtato‘ con il Milan per vari mesi, il manager tedesco, alla fine, potrebbe davvero approdare in Italia. Ma per lavorare nella Roma. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ ieri in edicola, infatti, i Friedkin, nuovi proprietari del club giallorosso, avrebbero incontrato Rangnick a Londra. Motivo? Offrirgli il ruolo di direttore sportivo della Roma. L’ex TSG Hoffenheim, Schalke 04 e RB Lipsia, però, chiederebbe garanzie. Tanto in termini di investimenti quanto di poteri decisionali. Soltanto così accetterebbe la destinazione. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>