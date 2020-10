Calciomercato Roma – Clamoroso Dzeko: ora rinnova

Ultime Mercato Roma: Dzeko può rinnovare

CALCIOMERCATO ROMA – La scorsa estate Edin Dzeko è stato protagonista assoluto del mercato. Sembrava in uscita dalla Roma con destinazione Juventus o Inter. L’addio era quasi scontato, ma alla fine è clamorosamente rimasto in giallorosso. Sembrava aver prolungato solo di un anno la propria avventura, ma le cose potrebbero clamorosamente cambiare. Il suo contratto con la Lupa è valido fino al 30 giugno 2022 e per evitare nuove telenovele più vicine alla scadenza potrebbe anche rinnovare.

Al momento percepisce 7,5 milioni a stagione ed è il più pagato alla Roma. La soluzione potrebbe essere un prolungamento di un anno, quindi fino al 2023, spalmando leggermente i 7,5 milioni attuali. Una soluzione che avvicinerebbe Dzeko, capitano giallorosso, a chiudere la carriera a Roma, visto che nel 2023 avrà 37 anni.

