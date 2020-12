Calciomercato Roma – Aumenta il budget, ecco come

CALCIOMERCATO ROMA – La Roma ha vinto ancora giovedì sera in Europa League contro lo Young Boys e si è assicurata il passaggio del turno da prima nel girone. Una posizione che la mette in una condizione vantaggiosa per il sorteggio dei sedicesimi di finale, ma non solo: per la Roma anche un bonus di 500 mila euro. Non è l’unico guadagno ottenuto.

La Roma ha infatti ottenuto un ottimo percorso in Europa League e la proprietà può sorridere anche dal punto di vista economico. La seconda competizione europea, infatti, nonostante non abbia il valore della Champions League, ha una grande importanza economica.

Ogni vittoria in Europa League garantisce 570 mila euro. Ciò significa che la Roma, che aveva già ottenuto 1,9 milioni, è già arrivata a 2.970.000 euro guadagnati, con ancora una partita da giocare.

A tutto questo, c’è da aggiungere i premi relativi al ranking e i diritti TV. Ovviamente questi ultimi vengono conteggiati a fine stagione, ma aiutano sicuramente. Insomma, la prossima e ultima partita del girone potrebbe essere presa non troppo alla leggera, nel tentativo di arrivare a circa 3.5 milioni guadagnati solo dal campo. Il totale può essere stimato invece in 6 milioni circa.

