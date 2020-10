Calciomercato Roma – Arriva il nuovo DS, ecco le ultime

Ultime Mercato Roma: Campos presto nuovo DS

CALCIOMERCATO ROMA – La Roma sta cercando un nuovo direttore sportivo. In prima linea la famiglia Friedkin vuole scegliere la figura giusta, in grado di fare la differenza e aprire un ciclo vincente. Nei giorni scorsi sembrava fatta per Jonas Boldt, attualmente dirigente all’Amburgo. Ultimamente, però, la pista si è raffreddata.

Anche perché lo stesso Boldt ha commentato così: “Non vedo alcuna ragione per imparare l’italiano al momento. Ho un contratto con l’Amburgo e ho deciso un anno e mezzo fa di intraprendere un percorso con loro e voglio costruire qualcosa. La mia opinione resta la stessa, non è cambiata”.

Parole che potrebbero essere sincere, ma anche di circostanza. La verità la si saprà nei prossimi giorni, ma intanto in effetti alcune novità stanno arrivando dal fronte francese.

Sembra infatti che Luis Campos, dirigente del Lille, starebbe pressando la società francese per liberarsi a zero nel più breve tempo possibile. Considerato uno dei migliori nel ruolo, è una delle prime scelte della Roma come direttore sportivo.

Fino a poche settimane fa si parlava di un Campos legato fortemente al presidente del Lille e al club transalpino, oggi le cose sono cambiate. Non è certo che dietro tutto ci sia la Roma, ma la sensazione, visto il cambio repentino, è netta.

Gerard Lopez, presidente del Lille, ha recentemente acquistato altre due società: il Mouscron e il Boavista. Così Campos, che in passato era stato vicino anche al Milan, sembrava destinato a gestire tutto l’impero. Così, però, pare che non sarà.

Ci sarà da aspettare ancora, ma molto presto la Roma conoscerà il suo prossimo direttore sportivo.

