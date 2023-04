Calciomercato – Roma: dopo Aouar pronto un altro “scippo” al Milan?

Dopo il colpo a zero di Aouar, la Roma potrebbe "soffiare" al Milan un altro obiettivo di calciomercato, stavolta in difesa

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Evan N'Dicka, difensore centrale che avrebbe definitivamente rifiutato il rinnovo con l'Eintracht Francoforte, potrebbe essere il prossimo colpo a paramentro zero della Roma. I giallorossi avrebbero chiuso l'accordo con il centrocampista del Lione, Aouar, e ora sarebbero pronti per un altro colpo. Tiago Punto avrebbe provato ad acquistarlo già l'estate scorsa, e ora che si libererà a zero, potrebbe tenate una nuova offensiva. La concorrenza non manca: sulle tracce del giocatore ci sono il Barcellona e almeno un paio di club inglesi. Il general manager, si legge, avrebbe giò incontrato il giocatore e il procuratore, alla ricerca di anticipare tutti e chiudere un accordo in vista delle prossime stagione. Sia Aouar che N'Dicka sono stati spesso assocciati al Milan. LEGGI ANCHE: Milan, Theo Hernandez fondamentale: pronto a rispondere sul campo