Calciomercato, a rischio Kolo Muani alla Juventus: torna in corsa il Milan?

Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbero problemi in merito al trasferimento di Randal Kolo Muani, attaccante del PSG seguito anche dal Milan, alla Juventus. A riferirli alcuni colleghi che seguono il club bianconero. Come riportato da Antonio Corsa e Romeo Agresti, infatti, la Vecchia Signora avrebbe già l'accordo con tutte le parti in causa per l'arrivo del francese. C'è solo un inghippo. Il club parigino avrebbe infatti esaurito gli slot per i prestiti, che secondo il nuovo regolamento sono al massimo sei, esclusi i giocatori Under 21 e i prodotti del vivaio. Le parti in questo momento starebbero lavorando ad una possibile soluzione, anche se non sarà certo così facile arrivare ad una quadra. Da capire se, a questo punto, il Diavolo possa tornare in corsa.