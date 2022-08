Riqui Puig, spuntano degli audio: “Milan e Chelsea mi volevano fortemente”

Il Barcellona ha annunciato il passaggio di Riqui Puig ai Losa Angeles Galaxy. Il giocatore spagnolo, in passato, è stato spesso accostato al Milan sul calciomercato. Indiscrezioni che sono state confermate dal giocatore stesso attraverso alcuni audio inediti diffusi dal podcast spagnolo 'Dongcast'. Puig ha parlato del forte interesse non solo dei rossoneri, ma anche del Chelsea: il classe 1999, però, ha spiegato perché ha preferito restare in blaugrana. Queste le dichiarazioni.