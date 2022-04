Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic, si deciderà tutto a maggio

Zlatan Ibrahimovic è un punto interrogativo nel Milan in vista del calciomercato estivo. Che farà? Si ritirerà o continuerà a giocare ancora?

Quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic ? Il dubbio sul destino dello svedese turba il Milan sul fronte calciomercato . L'attaccante di Malmö , classe 1981 , è infatti in scadenza di contratto e, ad oggi, non si è ancora capito se vuole continuare a giocare per un'altra stagione oppure se, al termine di quest'annata, deciderà di appendere gli scarpini al chiodo.

Secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, la mancata qualificazione ai Mondiali della sua Svezia potrebbe condizionare la scelta di Zlatan, che però non sarà unilaterale . Nel corso del prossimo mese di maggio , infatti, Zlatan prenderà una decisione dopo aver parlato anche con Paolo Maldini e Frederic Massara .

Di certo, nel caso in cui il calciomercato estivo 'privi' il Milan di Ibrahimovic per sopraggiunti limiti di età, Maldini e Massara dovranno prendere più di un attaccante, davanti, per sopperire alla pesante defezione del loro numero 11. Il nome di Divock Origi, se il Liverpool non eserciterà l’opzione unilaterale di rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2023, è più di un’idea sul tavolo.