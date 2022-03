Calciomercato Milan – Rinnovo di Ibrahimovic forse a fine stagione

Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, step fondamentale per il prossimo calciomercato del Milan, nonostante il possibile arrivo di Divock Origi

Come riporta Tuttosport, l'arrivo sempre più probabile di Divock Origi a parametro zero dal Liverpool non escluderà la permanenza dell'attaccante svedese, nonostante l'età avanzata.

Le due parti si riaggiorneranno però in futuro, a primavera inoltrata o, molto più plausibilmente, a fine stagione. Il colosso di Malmö non ha ancora deciso come muoversi, di conseguenza la decisione finale non dipenderà soltanto dalla dirigenza. Ecco le Top News di oggi sul Milan: esclusiva Laudisa sul mercato, Origi sempre più vicino